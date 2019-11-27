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Факти / Україна

Спроба створити інформаційний хаос: правління НБУ заявило про тиск

В НБУ повідомили про тривалу інформаційну атаку на Нацбанк, метою якого є дискредитація відповідного органу.

Мітинг під НБУ

У Нацбанку заявили, що мітинги під будівлею органу були проплачені і є частиною тривалої атаки.

Прес-служба НБУ повідомила, що у медіа можна побачити замовні спекуляції і наклеп, метою яких є створення інформаційного хаосу, дискредитація НБУ і реформи очищення банківського сектору.

Таким чином замовники атаки намагаються домогтися зміни керівництва Національного банку і стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами, серед яких МВФ.

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В НБУ вважають, що про замовний характер інформаційної кампанії свідчить низка факторів.

– Мітингарі під НБУ, за свідченням медіа, отримують гроші за участь у мітингах. Організатором мітингів є громадська організація Стоп корупції, яку вилучили у вересні 2018 року із Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів, – повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, до мітингів залучалися працівники Нікопольського заводу феросплавів, які раніше пікетували офіси Приватбанку у Києві і Дніпрі.

Також атака нібито реалізується через фігуранта антикорупційних розслідувань, нардепа Олександра Дубінського.

Нагадаємо, 25 листопада учасники акції під стінами НБУ увірвалися до холу будівлі Нацбанку.

Джерело: НБУ

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