За словами депутата від Європейської солідарності Ніни Южаніної, законопроект №1210 – це крок назад для української податкової системи.

Ухвалення законопроекту №1210-д відкине українську податкову систему на сім років назад. Таку думку висловила народний депутат від Європейської солідарності, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

– Питання не тільки в підвищенні ставок податків, а й в тому, що в частині адміністрування пропонується ввести неоднозначні терміни та розмиті поняття, від яких ми відійшли сім років тому. Створюється відчуття, що за основу цього законопроекту взята чиясь невдала дисертація, і зараз цей документ настійно намагаються просунути в залі Верховної Ради тільки заради своєї вигоди, – сказала вона.

Южаніна нагадала, що раніше бізнесу та народним депутатам було обіцяно, що в нинішньому вигляді законопроект не розглядатиметься парламентом, а буде кардинально змінений та розділений на кілька частин, що політик вважає логічним.

– Але чомусь знову ініціюється розгляд вже доопрацьованого законопроекту, – додала нардеп.

Вона також звернула увагу на те, що раніше Верховна Рада вилучила із Кримінального кодексу статтю 205 Фіктивне підприємництво, але законопроектом №1210-д пропонується ввести ще жорсткіші норми, які посилять тиск податкових органів на бізнес.

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За її словами, законопроектом вводяться норми, які дають можливість фіскальним органам завжди трактувати на свою користь докази щодо фіктивних або уявних операцій.

– Сьогодні я почула відгуки з регіонів, від своїх колег з нашої політичної сили, що бізнес благає до кінця року нічого не ухвалювати в сфері змін до Податкового кодексу, тому що всі знаходяться в наднапруженому стані. Я хочу просити сьогодні керівництво комітету вчинити саме таким чином і не примушувати бізнес перереєструватися в інші країни, адже прикладів таких вже дуже багато, – повідомила Ніна Южаніна.

Раніше Європейська бізнес асоціація заявила про те, що ухвалення законопроекту №1210 негативно вплине не тільки на інвестиційний клімат країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України вимагає відкликати законопроект, який шкодить розвитку бізнесу в країні.

Нагадаємо, представники Європейської бізнес асоціації написали відкритий лист Володимиру Зеленському та голові Верховної Ради щодо законопроекту №1049.

Джерело: Мінпром

Фото: Ніна Южаніна