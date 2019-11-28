У вихідні, 30 листопада та 1 грудня, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та сильних дощів.

У суботу, 30 листопада, синоптики прогнозують вологу погоду.

Вночі на всій території України заморозки відступлять і скрізь буде плюсова температура. На заході найнижча температура – від 2 до 4 тепла.

Вдень температура збережеться на рівні 2-4 тепла.

На півдні стовпчики термометра покажуть – від 8 до 12 вище нуля.

У Києві також пройдуть дощі та мокрий сніг, вночі та вдень температура буде однакова – від 2 до 4 тепла.

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У неділю, 1 грудня, погода зміниться – очікується хмарна погода з проясненнями.

На сході вночі -1, вдень 1 градус тепла.

У північних і центральних регіонах вночі -4, вдень до 1.

На півдні вночі від 0 до 2, вдень максимум +5.

У західних областях очікуються нічні заморозки від -2 до -4, а вдень до +1.

У столиці сонце, вночі -4, вдень до 1 тепла.

Нагадаємо, завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН Вазіра Мартазінова зазначила, що майбутня зима в Україні буде не холоднішою, ніж попередня. За її прогнозом, багато снігу в країні не очікується.