В Україні хочуть закрити частину в’язниць, щоб була можливість якісно оновити установи для відбування покарань.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у в’язницях, які не заповнені засудженими, скоротять кількість персоналу.

Крім того, планується масове закриття в’язниць, аби була фінансова можливість надати ув’язненим доступ до освіти і корекційних програм, збільшити фінансування на медицину, харчування та побут і підвищити заробітну плату працівникам установ для відбування покарань.

За словами Малюськи, потрібно осучаснити українські в’язниці.

– Наша перша мета – збільшити кількість типів покарань, які не пов’язані з позбавленням волі. Друге – ми хочемо врешті-решт зробити нормальні установи, не це пекло… Сучасна установа для відбування покарань, обладнана усім необхідним сучасним обладнанням, енергоефективна з мінімальною кількістю працівників, – сказав міністр юстиції.

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Він додав, що наразі немає достовірних даних про кількість ув’язнених в Україні.

Тому у в’язницях запустили спеціальне програмне забезпечення для того, щоб обліковувати осіб, які відбувають покарання, і моніторити ризики, пов’язані з ними.

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