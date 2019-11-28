Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як уряд збирається зекономити кошти під час перепису населення, застосувавши новий алгоритм.

Дмитро Дубілет запевняє, що у 2020 році Кабмін зможе заощадити від 2 до 3 млрд грн під час перепису населення.

– Перепис населення України — один з моїх топ-20 проектів. Його проведення було заплановано на кінець наступного року, на що в бюджеті передбачені витрати у розмірі 3,4 млрд грн. Майже 100 тис. інтерв’юерів з планшетами мали обійти будинки і квартири українців, – зазначив міністр.

Проте політик вважає, що така система перепису населення буде заважкою для України у фінансовому плані.

Дмитро Дубілет провів майже сотню зустрічей і дзвінків з різними потенційними користувачами, міністрами, директорами департаментів, представниками регіонів, соціологами та розділив усі запити потенційних замовників на два типи.

Майже 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їх стать та вік.

Спеціалізована інформація про склад сім’ї, житло, національність тощо.

Більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні), і більшість міністерств не можуть чекати кінця наступного року.

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У результаті вирішили провести так званий електронний перепис за таким алгоритмом.

Збирають анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташування.

Збирають дані з реєстрів про дітей і пенсіонерів. Адже ці групи мають менше проникнення мобільних.

Проводять калібрувальні соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах.

Вставляєють ці дані в математичну модель.

– У результаті ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування, – зазначає Дубілет.

Він пояснює, що цей метод не дає відповіді на більш спеціалізовані питання другого типу, однак можна придумати більш дешеві способи дослідження.

– Можна проводити соціологічні опитування, роботу з електронними реєстрами або знайти інші незвичайні джерела. Наприклад, для вивчення мовного питання можна подивитися статистику банкоматів, – наводить альтернативу політик.

Завдяки цьому витрати на перепис населення у наступному році знизили з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд.

– А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще один мільярд. Заощаджені гроші пішли б на інші важливі програми.

Результати дослідження планують опублікувати вже цього року.

Нагадаємо, Дмитро Дубілет – один із найуспішніших молодих українців за версією Forbes. Більше про політика читайте в інтерв’ю Дубілета на сайті Факти ICTV.