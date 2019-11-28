PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Електронний перепис населення проведуть у 2019 році – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як уряд збирається зекономити кошти під час перепису населення, застосувавши новий алгоритм.

дубилет

Дмитро Дубілет запевняє, що у 2020 році Кабмін зможе заощадити від 2 до 3 млрд грн під час перепису населення.

– Перепис населення України — один з моїх топ-20 проектів. Його проведення було заплановано на кінець наступного року, на що в бюджеті передбачені витрати у розмірі 3,4 млрд грн.

Майже 100 тис. інтерв’юерів з планшетами мали обійти будинки і квартири українців, – зазначив міністр.

Проте політик вважає, що така система перепису населення буде заважкою для України у фінансовому плані.

Дмитро Дубілет провів майже сотню зустрічей і дзвінків з різними потенційними користувачами, міністрами, директорами департаментів, представниками регіонів, соціологами та розділив усі запити потенційних замовників на два типи.

  • Майже 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їх стать та вік.
  • Спеціалізована інформація про склад сім’ї, житло, національність тощо.

Більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні), і більшість міністерств не можуть чекати кінця наступного року.

Читайте: Перепис населення України: як проводять і чого очікувати

У результаті вирішили провести так званий електронний перепис за таким алгоритмом.

  • Збирають анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташування.
  • Збирають дані з реєстрів про дітей і пенсіонерів. Адже ці групи мають менше проникнення мобільних.
  • Проводять калібрувальні соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах.
  • Вставляєють ці дані в математичну модель.

– У результаті ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування, – зазначає Дубілет.

Він пояснює, що цей метод не дає відповіді на більш спеціалізовані питання другого типу, однак можна придумати більш дешеві способи дослідження.

– Можна проводити соціологічні опитування, роботу з електронними реєстрами або знайти інші незвичайні джерела. Наприклад, для вивчення мовного питання можна подивитися статистику банкоматів, – наводить альтернативу політик.

Завдяки цьому витрати на перепис населення у наступному році знизили з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд.

– А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще один мільярд. Заощаджені гроші пішли б на інші важливі програми.

Результати дослідження планують опублікувати вже цього року.

Нагадаємо, Дмитро Дубілет – один із найуспішніших молодих українців за версією Forbes. Більше про політика читайте в інтерв’ю Дубілета на сайті Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабмін хоче відкрити доступ до пенсійних сервісів через BankID
Кабмін хоче відкрити доступ до пенсійних сервісів через BankID
Документи
Чи то Кафка, чи то Жванецький. Дубілет знайшов у Кабміні дивне явище
В Україні введуть електронні довіреності – Дубілет
В Україні введуть електронні довіреності – Дубілет
Дубілет планує об’єднати 50 урядових call-центрів в один
Дубілет планує об’єднати 50 урядових call-центрів в один
Робота на заправці в 14 років і перепис населення по-новому – інтерв’ю Дубілета
Робота на заправці в 14 років і перепис населення по-новому – інтерв’ю Дубілета
Дмитро Дубілет
Ми можемо бути більш ефективними – Дубілет про реформу Кабміну
Реєстраторів зобов’яжуть проходити двофакторну авторизацію – Дубілет
Реєстраторів зобов’яжуть проходити двофакторну авторизацію – Дубілет
Дубілет обіцяє збільшення зарплат держслужбовцям після чистки
Дубілет обіцяє збільшення зарплат держслужбовцям після чистки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка