Кількість постраждалих під час пожежі в Одеському коледжі зросла до 26 осіб. Серед них 11 підлітків.

Крім 26 постраждалих учнів і працівників коледжу, також було поранено семеро пожежників. Одна людина загинула.

Роботи з евакуації людей закінчено.

Всього, за інформацією облуправління освіти, на першій парі в коледжі було 172 студенти і 38 співробітників.

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Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна дівчина.

Викладачка навчального закладу перебуває в лікарні у тяжкому стані.

ЗМІ повідомляють, що до лікарні потрапила ще одна дівчинка. Її привезли батьки з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив 5 і 6 грудня днями жалоби.