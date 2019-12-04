Кількість постраждалих під час пожежі в Одеському коледжі зросла до 26 осіб. Серед них 11 підлітків.
Крім 26 постраждалих учнів і працівників коледжу, також було поранено семеро пожежників. Одна людина загинула.
Роботи з евакуації людей закінчено.
Всього, за інформацією облуправління освіти, на першій парі в коледжі було 172 студенти і 38 співробітників.
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Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна дівчина.
Викладачка навчального закладу перебуває в лікарні у тяжкому стані.
ЗМІ повідомляють, що до лікарні потрапила ще одна дівчинка. Її привезли батьки з опіками та отруєнням продуктами горіння.
Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив 5 і 6 грудня днями жалоби.