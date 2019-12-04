PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пожежа в Одесі: кількість постраждалих зросла до 26

Кількість постраждалих під час пожежі в Одеському коледжі зросла до 26 осіб. Серед них 11 підлітків.

Пожежа в Одесі: кількість постраждалих зросла до 26

Крім 26 постраждалих учнів і працівників коледжу, також було поранено семеро пожежників. Одна людина загинула.

Роботи з евакуації людей закінчено.

Всього, за інформацією облуправління освіти, на першій парі в коледжі було 172 студенти і 38 співробітників.

Читайте: Пожежу в Одесі загасили – розпочато пошук 15 зниклих безвісти

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна дівчина.

Викладачка навчального закладу перебуває в лікарні у тяжкому стані.

ЗМІ повідомляють, що до лікарні потрапила ще одна дівчинка. Її привезли батьки з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив 5 і 6 грудня днями жалоби.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Люди падали з вікон: відео пожежі в коледжі Одеси 18+
Люди падали з вікон: відео пожежі в коледжі Одеси 18+
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: останні новини про постраждалих та пошуки зниклих
Пожежа в Одесі
Родичі публікують фото зниклих безвісти після пожежі в Одесі
Пожежу в Одесі загасили – розпочато пошук 15 зниклих безвісти
Пожежу в Одесі загасили – розпочато пошук 15 зниклих безвісти
5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу
5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу
Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент
Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент
У пожежі в Одесі загинула 17-річна студентка, викладач жива – мерія
У пожежі в Одесі загинула 17-річна студентка, викладач жива – мерія
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка