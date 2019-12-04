Пожежу в Одесі 4 грудня загасили близько 19.30. Рятувальники почали пошук 15 зниклих без вести.

Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу в Одесі, яка спалахнула вранці в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Рятувальники проливають конструкції і почали пошуки тіл загиблих.

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Заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун повідомив, що не встановлено місцезнаходження 15 осіб, які могли перебувати в приміщенні під час пожежі.

– Дійсно, надійшла інформація щодо встановлення місцезнаходження ще близько 15 осіб, – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.

У поліції повідомили, що під час пожежі загинула 43-річна викладачка Ганна Бордюк. Пізніше в мерії повідомили про смерть 17-річної учениці коледжу.

За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.