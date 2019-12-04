Компанія УкрКарт почала трансформацію, внаслідок чого планує вийти на іноземні ринки і почати використовувати національну платіжну систему Простір.

Процесингова компанія УкрКарт почала трансформацію у співпраці з фінтех-командою Фінекспрес, в результаті чого отримає можливість вийти на іноземні ринки фінансових і технологічних послуг.

Крім того, фінтех-команда планує розвивати національну платіжну систему Простір. Про це розповів інвестор Ігор Фісун. За його словами, партнерство буде оформлено юридично до кінця 2019 року.

– Від клієнтів і партнерів є запит на модернізацію всіх виробничих і управлінських процесів. Наша команда зі свого боку надасть підтримку в розробці нових програмних рішень, часткової автоматизації. Ми також будемо використовувати досвід нашої роботи на міжнародних ринках, – зазначив він.

За словами Фісуна, одним з найперспективніших є ринок фінансових компаній в Європі. Він зазначив, що у Європейському Союзі законодавство для фінансових компаній істотно відрізняється від нашого.

В Україні такі компанії значно обмежені. Вони поки не мають права відкривати рахунки ні юридичним, ні фізичним особам, які не мають права емісії карт або електронних грошей. Тобто не можуть здійснювати нічого, крім переказу коштів, окремих валютних операцій і деяких ліцензій на видання кредитів, факторинг, лізинг.

Європейські ж фінансові компанії, небанківські установи мають такий самий функціонал, що і банки, крім того, що вони не можуть приймати депозити і видавати кредити. В Азії аналогічна ситуація.

За його словами, процесинговий центр, маючи ліцензії від міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard, буде мати великий потенціал на цих ринках.

– Також перспективи бачимо в Африці та Латинській Америці, де рівень проникнення банківських карт порівняно з Україною досить несуттєвий – 13% проти 80%. Тому можливості для зростання величезні. Тим більше для програмних продуктів немає обмежень і кордонів. Наше законодавство обмежує той факт, що процесинговий центр для банківських установ в Україні повинен бути тільки в межах України. За кордоном таких обмежень немає, – додав Фісун.

Читайте: Справа VAB Банку: суд взяв під домашній арешт члена ради НБУ

Він також зазначив, що одним з ключових пріоритетів УкрКарт має бути розвиток національної платіжної системи Простір.

– Щонайменше – для гривневих розрахунків усередині України. Сьогодні 80% карткових розрахунків у гривні припадає на VISA і MasterCard. Цей ринок і є нішею для Простору, для нас як для процесингової команди, для створення синергетичних продуктів. Наприклад, ніщо не заважає мати дві картки для гривневого рахунку – Простір і міжнародної системи, першою розраховуватися в Україні, а другою – за кордоном. Це хороші можливості для розвитку фінансової інклюзії. Ми плануємо відповідні переговори з регулятором, щоб запропонувати їм план, бачення і введення активного просування цього продукту на ринку України, – підсумував він.

До речі, Факти ICTV зібрали п’ять додатків для обліку витрат, які допоможуть контролювати бюджет.

Джерело: Факти