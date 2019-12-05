PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Вдвічі менше інтернатів – план уряду на 4 роки

Мінсоцполітики планує реформувати інтернати та перейти до сімейних форм виховання дітей. План на найближчі 4 роки – вдвічі зменшити кількість таких закладів.

Діти

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська на засіданні координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей розповіла, що у майбутньому Україна відмовиться від інтернатів.

– Ми розробили моніторингові інструменти, які дозволяють у кожному окремому інтернаті відстежувати процеси реформування цієї сфери. Це дозволить у перспективі позбутись такого явища як інтернати, розвиваючи сімейні та наближені до сімейних форми виховання, – наголосила вона.

За її словами, щороку держава виділяє на інтернати 12 млрд грн, але лише 15% коштів витрачаються на прямі потреби дитини, решта – на утримання закладів та зарплату персоналу.

Читайте: Зміни з грудня 2019: підвищення пенсій, соцвиплат, нові гроші та 5G

Прем’єр міністр Олексій Гончарук у свою чергу наголосив, що діти мають виховуватися у сім’ях, а інтернати будуть реформовані за європейськими стандартами, і це один з головних пріоритетів уряду.

За його словами, вже збільшили виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання, до 2,5 та 3,5 (для дітей з інвалідністю) прожиткових мінімумів на дитину, виділили кошти на купівлю 1 701 квартири.

Гончарук також доручив місцевій владі наступного року допомогти першим 10% дітей знайти сім’ї.

– За 4 роки маємо, принаймні, вдвічі зменшити кількість інтернатів в Україні. Це – абсолютно реалістичний план, – додав глава уряду.

Нагадаємо, до кінця 2019 року діти-сироти та окремі категорії осіб з інвалідністю отримають матеріальну допомогу від КМДА.

Джерела: Мінсоцполітики, Урядовий портал

Фото: Pixabay

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли запрацює програма доступних кредитів для підприємців
Коли запрацює програма доступних кредитів для підприємців
Якщо Гончарук звільнятиме чиновників за невиконання планів, це змусить їх працювати – експерт
Якщо Гончарук звільнятиме чиновників за невиконання планів, це змусить їх працювати – експерт
Уряд розпочав проект створення цифрового ID громадян
Уряд розпочав проект створення цифрового ID громадян
Уряд розробив систему, яка відсіє неефективних голів ОДА
Уряд розробив систему, яка відсіє неефективних голів ОДА
Автокрісло для дитини: як обрати та на що звернути увагу
Автокрісло для дитини: як обрати та на що звернути увагу
Подарунки дитині на Новий рік
Що подарувати семирічній дитині на Новий рік – найкращі ідеї
Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади
Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади
Кабмін виділив майже півмільярда гривень на розвиток стартапів
Кабмін виділив майже півмільярда гривень на розвиток стартапів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка