Мінсоцполітики планує реформувати інтернати та перейти до сімейних форм виховання дітей. План на найближчі 4 роки – вдвічі зменшити кількість таких закладів.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська на засіданні координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей розповіла, що у майбутньому Україна відмовиться від інтернатів.

– Ми розробили моніторингові інструменти, які дозволяють у кожному окремому інтернаті відстежувати процеси реформування цієї сфери. Це дозволить у перспективі позбутись такого явища як інтернати, розвиваючи сімейні та наближені до сімейних форми виховання, – наголосила вона.

За її словами, щороку держава виділяє на інтернати 12 млрд грн, але лише 15% коштів витрачаються на прямі потреби дитини, решта – на утримання закладів та зарплату персоналу.

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Прем’єр міністр Олексій Гончарук у свою чергу наголосив, що діти мають виховуватися у сім’ях, а інтернати будуть реформовані за європейськими стандартами, і це один з головних пріоритетів уряду.

За його словами, вже збільшили виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання, до 2,5 та 3,5 (для дітей з інвалідністю) прожиткових мінімумів на дитину, виділили кошти на купівлю 1 701 квартири.

Гончарук також доручив місцевій владі наступного року допомогти першим 10% дітей знайти сім’ї.

– За 4 роки маємо, принаймні, вдвічі зменшити кількість інтернатів в Україні. Це – абсолютно реалістичний план, – додав глава уряду.

Нагадаємо, до кінця 2019 року діти-сироти та окремі категорії осіб з інвалідністю отримають матеріальну допомогу від КМДА.