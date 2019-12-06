PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Раді підготували компромісний законопроект щодо зелених тарифів

Депутат від Слуги народу Людмила Буймістер розповіла про законопроект, який вирішує всі спірні питання зеленого тарифу.

У Раді підготували компромісний законопроект щодо зелених тарифів

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підготував законопроект, який вирішує усі спірні питання щодо зеленого тарифу – документом передбачено його добровільне зниження.

Про це написала народний депутат України від фракції Слуга народу, член Комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Нам, представникам Комітету Верховної Ради з економічної політики вдалося досягти історичного компромісу. Ми переконали інвесторів та міжнародних кредиторів добровільно піти на зниження ставок зелених тарифів.

Відповідний законопроект, що передбачає зниження зеленого тарифу для великих виробників, я подаю сьогодні до Верховної Ради. Рухаємось до безвуглецевого майбутнього і нових інвестицій в Україну, – написала Буймістер.

У Раді підготували компромісний законопроект щодо зелених тарифів / 10 фотографий

Читайте: Зелена енергетика в Україні: переваги та перспективи

Народний депутат нагадала, що президент України Володимир Зеленський поставив мету – Україна має бути лідером у розвитку зеленої енергетики.

Проте вона зазначила, що зелений тариф, який гарантувався виробникам, є обтяжливим для енергогалузі, але його ретроспективна зміна загрожувала б державі позовами від інвесторів. Тому депутати запропонували можливість його добровільного зниження.

– Ми постали перед складною ситуацією. З одного боку – не викликає сумнівів, що майбутнє наших дітей залежить від того, будемо ми продовжувати забруднювати атмосферу чи виробляти чисту енергію.

З іншого боку, зелений тариф, який гарантувався виробникам, ще 10 років тому ставав обтяжливим для галузі. Його ретроспективна примусова зміна загрожувала би державі багатомільйонними позовами від інвесторів, як це сталось, зокрема, в Іспанії, – написала Буймістер.

Володимир Зеленський 27 листопада на Українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни зеленого тарифу не буде та українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, українцям, які встановили наземні домашні СЕС, повернули право підключити їх за зеленим тарифом.

Фото: Людмила Буймістер

Джерело: Українські новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Американський Трускавець: понад 300 нардепів поїдуть навчатися у США
Американський Трускавець: понад 300 нардепів поїдуть навчатися у США
Юрій Корявченков
Нардеп Корявченков взяв у помічники дружину
Богдан Яременко
Рада відмовилася звільняти Яременка
Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах
Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах
гео лерос биография
Волонтер і арт-куратор: що відомо про Гео Лероса
Бужанський напав на Лероса: у Раді побилися нардепи від Слуги народу
Бужанський напав на Лероса: у Раді побилися нардепи від Слуги народу
Дубінський написав етичний кодекс для депутатів Слуги народу
Дубінський написав етичний кодекс для депутатів Слуги народу
Володимир Зеленський
Тесть Зеленського працює помічником нардепа зі Слуги народу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка