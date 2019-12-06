Депутат від Слуги народу Людмила Буймістер розповіла про законопроект, який вирішує всі спірні питання зеленого тарифу.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підготував законопроект, який вирішує усі спірні питання щодо зеленого тарифу – документом передбачено його добровільне зниження.

Про це написала народний депутат України від фракції Слуга народу, член Комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Нам, представникам Комітету Верховної Ради з економічної політики вдалося досягти історичного компромісу. Ми переконали інвесторів та міжнародних кредиторів добровільно піти на зниження ставок зелених тарифів. Відповідний законопроект, що передбачає зниження зеленого тарифу для великих виробників, я подаю сьогодні до Верховної Ради. Рухаємось до безвуглецевого майбутнього і нових інвестицій в Україну, – написала Буймістер.







































У Раді підготували компромісний законопроект щодо зелених тарифів / 10 фотографий

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Народний депутат нагадала, що президент України Володимир Зеленський поставив мету – Україна має бути лідером у розвитку зеленої енергетики.

Проте вона зазначила, що зелений тариф, який гарантувався виробникам, є обтяжливим для енергогалузі, але його ретроспективна зміна загрожувала б державі позовами від інвесторів. Тому депутати запропонували можливість його добровільного зниження.

– Ми постали перед складною ситуацією. З одного боку – не викликає сумнівів, що майбутнє наших дітей залежить від того, будемо ми продовжувати забруднювати атмосферу чи виробляти чисту енергію. З іншого боку, зелений тариф, який гарантувався виробникам, ще 10 років тому ставав обтяжливим для галузі. Його ретроспективна примусова зміна загрожувала би державі багатомільйонними позовами від інвесторів, як це сталось, зокрема, в Іспанії, – написала Буймістер.

Володимир Зеленський 27 листопада на Українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни зеленого тарифу не буде та українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, українцям, які встановили наземні домашні СЕС, повернули право підключити їх за зеленим тарифом.

Фото: Людмила Буймістер