Українцям, які встановили наземні домашні СЕС, повернули право підключити їх за “зеленим” тарифом.

Домашнім сонячним електростанціям з панелями на землі, а не на дахах, повернули право на продаж зайвої електроенергії державі за “зеленим” тарифом.

Відповідний закон, який було проголосовано ще 11 липня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що ухвалена у квітні 2019 року норма закону про заборону нарахування власникам домашніх СЕС підвищеного тарифу за продаж ними електроенергії до енергомережі, викликала хвилю обурення в суспільстві. Підписом Зеленського, цю норму остаточно скасовано.

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Від початку року 1 тис. 400 українських родин встановили домашні сонячні електростанції, що перевищує цей показник за аналогічний період 2018 року у 2,5 рази.

Як повідомлялося, у Вінницькій області запрацював завод з виробництва сонячних панелей.