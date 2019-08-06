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Факти / Україна

Усім власникам домашніх СЕС повернули “зелений” тариф

Українцям, які встановили наземні домашні СЕС, повернули право підключити їх за “зеленим” тарифом.

Усім власникам домашніх СЕС повернули “зелений” тариф

Домашнім сонячним електростанціям з панелями на землі, а не на дахах, повернули право на продаж зайвої електроенергії державі за “зеленим” тарифом.

Відповідний закон, який було проголосовано ще 11 липня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що ухвалена у квітні 2019 року норма закону про заборону нарахування власникам домашніх СЕС підвищеного тарифу за продаж ними електроенергії до енергомережі, викликала хвилю обурення в суспільстві. Підписом Зеленського, цю норму остаточно скасовано.

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Від початку року 1 тис. 400 українських родин встановили домашні сонячні електростанції, що перевищує цей показник за аналогічний період 2018 року у 2,5 рази.

Як повідомлялося, у Вінницькій області запрацював завод з виробництва сонячних панелей.

Фото: Dreamstime

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