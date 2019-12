Зупиніть війну Путіна! Активістки Femen роздяглися в Парижі

Рух Femen провів свою епатажну акцію протесту в Парижі, де повинна відбутися зустріч нормандської четвірки.

Активістки Femen роздяглися біля Єлисейського палацу, протестуючи проти війни на Донбасі.

Читайте: У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голови Газпрому і Нафтогазу

Дівчат, які кричали Stop Putin’s war, швидко відвели з вулиці. Одну з них повалили на землю.

Brisk start for the Ukraine – Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 9 декабря 2019 г.