11 грудня депутата-мажоритарника від Слуги народу Андрія Богданця побили після засідання аграрного комітету. Що відомо про політика, читайте на сайті Факти ICTV.

Під час засідання парламентського аграрного комітету свободівці та ветерани АТО зчинили бійку з нардепом від Слуги народу Андрієм Богданцем.

Сам політик народився в смт Рокитне Рівненської області, а освіту менеджера-економіста здобув у Подільській державній аграрно-технічній академії та закінчив факультет комп’ютерних технологій Тернопільського національного економічного університету.

З 2014 року працює заступником генерального директора ПрАТ Птахофабрика Тернопільська.

Депутат Верховної ради від Слуги народу Андрій Богданець у серпні 2015 року був засуджений за побиття водія в Тернополі, яке сталося 18 листопада 2014 року.

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Сам депутат побиття людини називає провокацією потерпілого та тяжким психологічним станом, пов’язаним зі службою в АТО.

– У 2015 році добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення Січ. Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя. У відповідь я один раз вдарив, не розрахувавши сили, – пояснив депутат.

Богданець наголосив, що за чинним законодавством такі події не впливають на можливість бути депутатом, а на вибори він ішов заради змін у країні.

Нагадаємо, після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами фракції Слуга народу та депутатами від партії Свобода.