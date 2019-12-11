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Факти / Україна / Політика

Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця

11 грудня депутата-мажоритарника від Слуги народу Андрія Богданця побили після засідання аграрного комітету. Що відомо про політика, читайте на сайті Факти ICTV.

Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця

Під час засідання парламентського аграрного комітету свободівці та ветерани АТО зчинили бійку з нардепом від Слуги народу Андрієм Богданцем.

Сам політик народився в смт Рокитне Рівненської області, а освіту менеджера-економіста здобув у Подільській державній аграрно-технічній академії та закінчив факультет комп’ютерних технологій Тернопільського національного економічного університету.

З 2014 року працює заступником генерального директора ПрАТ Птахофабрика Тернопільська.

Депутат Верховної ради від Слуги народу Андрій Богданець у серпні 2015 року був засуджений за побиття водія в Тернополі, яке сталося 18 листопада 2014 року.

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Сам депутат побиття людини називає провокацією потерпілого та тяжким психологічним станом, пов’язаним зі службою в АТО.

– У 2015 році  добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення Січ.

Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка.

Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя. У відповідь я один раз вдарив, не розрахувавши сили, – пояснив депутат.

Богданець наголосив, що за чинним законодавством такі події не впливають на можливість бути депутатом, а на вибори він ішов заради змін у країні.

Нагадаємо, після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами фракції Слуга народу та депутатами від партії Свобода.

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