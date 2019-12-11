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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна і РФ продовжать газові переговори 13 грудня – ЗМІ

Черговий раунд російсько-українських переговорів щодо газу відбудеться 13 грудня у Відні.

Газ

Нафтогаз і Газпром продовжать газові переговори у п’ятницю, 13 грудня.

За даними джерела в дипломатичних колах, двостороння зустріч відбудеться у Відні.

Склад делегацій поки не відомий.

Читайте: Україна готова до газової війни з РФ у переговорах щодо транзиту – Гончарук

Попередній раунд російсько-українських газових переговорів відбувся у Відні 28 листопада.

Нагадаємо, 10 грудня в Газпромі заявили, що продовжать газові переговори з Нафтогазом у двосторонньому форматі в найближчі дні.

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