МВФ затвердить нову програму для України в першому кварталі 2020: прогноз НБУ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити нову програму для України в першому кварталі 2020 року, вважають в Нацбанку.

Глава НБУ Яків Смолій прогнозує затвердження МВФ нової програми для України в першому кварталі 2020 року.

– Ми не очікуємо в цьому році рішення щодо підписання програми – цього не буде. Але згідно з графіком, це може бути в першому кварталі наступного року, – сказав головний банкір України.

За його словами, Україна виконала більшість вимог МВФ – залишилися незначні технічні моменти, що стосуються ухвалення кількох законопроектів.

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Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою заявив, що Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Українська сторона вела переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування у розмірі $5-6 млрд.

23 листопада місія МВФ офіційно заявила про завершення візиту.