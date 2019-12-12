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Факти / Україна / Суспільство

Вбивство Шеремета: поліція проводить обшуки в музиканта Антоненка

Правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка. Йому пред’являють вбивство журналіста Павла Шеремета.

Вбивство Шеремета: поліція проводить обшуки в музиканта Антоненка

Рок-музикант Андрій Антоненко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у нього проводять обшуки.

До слова, сам Андрій Антоненко також є волонтером, який допомагав армії. Потім сам пішов на контрактну службу до ЗСУ.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета затримали. За згодою ГПУ їм вручають підозру.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху його автомобіля.

Фото: Андрій Антоненко

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