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Факти / Україна / Політика

Зеленський погодив з президентом Єврокомісії транш у €500 млн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський погодив з президентом Єврокомісії транш у €500 млн

У контексті досягнення домовленостей з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі €500 млн.

Також глава держави поінформував очільницю Європейської комісії щодо підсумків саміту у нормандському форматі та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.

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Урсула фон дер Ляєн підтримала зусилля української сторони щодо відновлення переговорів у нормандському форматі та досягнення вагомих результатів зустрічі.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Росією.

Володимир Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити нову програму для України у першому кварталі 2020 року.

Джерело: Офіс Президента

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