Як пройшла зустріч у нормандському форматі та що про неї пишуть іноземні ЗМІ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зустріч у нормандському форматі за участю президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації відбулася в Парижі 9 грудня.

Що пишуть про цю зустріч російські, французькі, німецькі та американські ЗМІ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коммерсант

Зустріч нормандської четвірки не наблизила остаточне врегулювання конфлікту на Донбасі.

Независимая газета

Важливим, але суперечливим питанням залишається український кордон.

– Путін і Зеленський не зійшлися в питанні кордонів, – передає видання.

Саміт у Парижі завершився без очевидних ​​проривів.

Le Figaro

Росія й Україна вже кілька місяців ведуть переговори з Європейським Союзом про нову угоду щодо транзиту газу. Жодного результату наразі немає.

– Володимир Путін використовує заморожені конфлікти для протидії Європейському Союзу та посилення його впливу в регіоні, – пише видання.

Для французької дипломатії, яка багато вклала в цей саміт, рукостискання між українським президентом і Володимиром Путіним має велике значення. Але, на жаль, політичний глухий кут залишається, і він не дозволить нормалізувати ситуацію на Сході України.

– Володимир Путін, ймовірно, в цьому не зацікавлений. За загальним визнанням, Донбас – це м’яч, який йому дорого обходиться, і він хотів би скасувати західні санкції. Але це також важливий важіль для нього.

Володимир Зеленський, політичний новачок, також знаходиться під тиском своєї думки, побоюючись, що він піде на занадто багато поступок Володимиру Путіну.

Bild

Цілі, які чотири лідери поставили на саміті в Парижі щодо України, не нові, але тепер чітко встановлені часові рамки.

– Це поворотний момент після тривалої блокади, – зазначає видання.

Die Welt

На перший погляд, здається, що досягнуті домовленості – це маленький крок вперед.

Кілька маленьких кроків у правильному напрямку було зроблено російським президентом Володимиром Путіним і українським Володимиром Зеленським, які перетворили цей саміт на перший скромний успіх за три років, пише видання.

Washington post

Переговори принесли достатній прогрес для просування мирного процесу, але, як і очікувалося, великого прориву не було.

– Переговори – це протиставлення коміка, який став президентом, що немає досвіду міжнародної дипломатії, з розважливим колишнім агентом КДБ, який був при владі десятиліттями, – вступили у вирішальний момент у жорсткому конфлікті України на сході, – пише видання.

Давня залізна підтримка США Україні знижується під час президентства Трампа. Канцлер Німеччини Ангела Меркель допомогла бути посередником на зустрічах у понеділок, але вона відволікається на свою власну внутрішню політику.

А Макрон, який намагався заявити про себе як про лідера Європи, виступив за перезавантаження з Росією, заявивши, що, хоча у нього немає ілюзій щодо поведінки Кремля, він не ворог.

Reuters

Мова жестів між Путіним і Зеленським була холодною. Публічного рукостискання не було, і вони уникали зорового контакту.

– Зеленський, президент-комік, політично обмежений всередині країни і побоюється поступатися занадто багатьма речами, а Путін не виявляє особливого інтересу до того, щоб протистояти тиску ззовні, – пише видання.

Багато українців стурбовані компромісом з Росією. Вони розглядають Путіна як агресора, який прагне відновити вплив Кремля на колишню радянську республіку і зруйнувати прагнення України до тісніших європейським зв’язків.

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Gazeta Wyborcza

Атмосфера була напруженою. Це була перша зустріч лідерів нормандського формату за три роки і перша можливість президента України Володимира Зеленського зустрітися віч-на-віч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як підсумок нормандської зустрічі, деякі іноземні видання вважають, що до повного вирішення конфлікту ще дуже далеко. Сторонам треба нарешті досягти якогось компромісу в багатьох питаннях.