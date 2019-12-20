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Факти / Україна

У МЗС України нагадали Путіну, кому раніше підпорядковувалася Москва

В МЗС України відповіли на заяву Володимира Путіна щодо “исконно русских територий”.

Володимир Путін

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час ранкового засідання парламенту прокоментував заяву Путіна на прес-конференції 19 грудня про те, що нібито Причорномор’я та Схід України – це споконвічно російські території.

За його словами, ці вигадки президента Росії Україна розцінює як намагання посягання на територіальну цілісність.

– Більш того, давайте звернемося до історії, хто кому належав? Колись Москва була підпорядкована Києву. Давайте говорити про коріння, а не про наслідки, – зазначив Боднар.

Він також додав, що пізніше буде офіційна заява МЗС.

На цій прес-конференції Володимир Путін також заявив, що окупаційна влада у так званих ЛНР та ДНР є законною, бо сформувалася унаслідок “виборів”.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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