У МЗС України нагадали Путіну, кому раніше підпорядковувалася Москва

В МЗС України відповіли на заяву Володимира Путіна щодо “исконно русских територий”.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час ранкового засідання парламенту прокоментував заяву Путіна на прес-конференції 19 грудня про те, що нібито Причорномор’я та Схід України – це споконвічно російські території.

За його словами, ці вигадки президента Росії Україна розцінює як намагання посягання на територіальну цілісність.

– Більш того, давайте звернемося до історії, хто кому належав? Колись Москва була підпорядкована Києву. Давайте говорити про коріння, а не про наслідки, – зазначив Боднар.

Він також додав, що пізніше буде офіційна заява МЗС.

На цій прес-конференції Володимир Путін також заявив, що окупаційна влада у так званих ЛНР та ДНР є законною, бо сформувалася унаслідок “виборів”.