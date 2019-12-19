Новий Виборчий кодекс: що він змінює (ДОКУМЕНТ)

19 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про Виборчий кодекс, який змінює порядок обрання народних депутатів до парламенту. Факти ICTV зібрали найважливіше із закону про Виборчий кодекс.

Найважливіше, що передбачає Виборчий кодекс це те, що в Україні більше не буде змішаної системи виборів, в яку входить обрання народних депутатів за допомогою мажоритарки.

На зміну зазначеній системі прийде проведення виборів із відкритими партійними списками.

Це означає, що не буде 200 одномандатних округів, на яких проводять вибори. Їх замінять 27 регіональних округів.

Самовисуванців не буде, усі кандидати йтимуть на вибори виключно від політичних партій. Тому політсили формуватимуть свої списки:

єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі;

списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких формуватиметься єдиний список кандидатів.

Читайте: Рада ухвалила новий Виборчий кодекс

Під час голосування виборцям доведеться віддати свій голос за партію та кандидата в нардепи з партійного списку.

Обов’язково потрібно обрати партію під час голосування, адже без неї бюлетень вважатиметься недійсним.

Прохідний бар’єр для партій залишиться як і раніше на рівні 5%. Мандати розподілятимуть пропорційно до результатів виборів.

Ті партії, які набрали 5%, гарантовано отримають дев’ять мандатів, які розподілятимуться за загальнодержавним списком політсили.

У Верховну Раду потраплятимуть народні депутати, які набрали найбільшу кількість голосів у своєму регіоні.

Факти ICTV також писали про те, як у Верховній Раді голосували за новий Виборчий кодекс.