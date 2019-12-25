Ми повинні бути єдині: Гончарук привітав українців з Різдвом 2019

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українців з Різдвом 2019.
З Різдвом 2019 привітав українців прем’єр-міністр Олексій Гончарук та побажав, щоб у кожній родині панувала любов і злагода.
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– Нехай любов і злагода прийдуть в кожен будинок. У нас можуть бути різні погляди, але для загальної згоди ми повинні бути єдині, тому що Україна у нас одна. Тому бажаю вам, щоб сьогодні і в будь який інший день, у вашій родині панувала радість і затишок, – сказав він.
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Нагадаємо, президент Володимир
. Він побажав, щоб в кожен будинок прийшов світ. Зеленський також привітав українців з Різдвом
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