PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Мир починається з нас: Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом 2019.

зеленский

З Різдвом 2019 привітав українців президент Володимир Зеленський і побажав, щоб у кожен дім прийшов мир.

Читайте: Що дарують на Католицьке Різдво

– У це світле свято забудемо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожного українського дому прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, нашого вміння любити, – сказав він.

Також президент побажав українцям щастя і добробуту в кожну сім’ю.

Нагадаємо, в 2019 році католицьке Різдво припадає на середу. У цей день у Віфлеємі народився Син Божий Ісус Христос. Факти ICTV писали про історію та традиції Різдва.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський затвердив новий склад Національної інвестради
Зеленський затвердив новий склад Національної інвестради
зеленский
Людина не може віддавати за комуналку 70% зарплати – Зеленський
Відправлю людей грітися до вас додому: Зеленський відчитав на чиновника під час наради
Відправлю людей грітися до вас додому: Зеленський відчитав на чиновника під час наради
Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський
Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський
ДБР
Перезавантаження ДБР: Зеленський підписав закон
Зеленський підписав останній закон для промислового безвізу з ЄС
Зеленський підписав останній закон для промислового безвізу з ЄС
В Україні добровольці отримають статус учасників бойових дій
В Україні добровольці отримають статус учасників бойових дій
Зменшення тиску на бізнес – Зеленський підписав закон
Зменшення тиску на бізнес – Зеленський підписав закон
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка