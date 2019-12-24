Мир починається з нас: Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом 2019.
З Різдвом 2019 привітав українців президент Володимир Зеленський і побажав, щоб у кожен дім прийшов мир.
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– У це світле свято забудемо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожного українського дому прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, нашого вміння любити, – сказав він.
Також президент побажав українцям щастя і добробуту в кожну сім’ю.
Нагадаємо, в 2019 році католицьке Різдво припадає на середу. У цей день у Віфлеємі народився Син Божий Ісус Христос. Факти ICTV писали про історію та традиції Різдва.
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