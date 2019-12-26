Автоцивілку додадуть у смартфони до водійських прав і техпаспорта

Незабаром українські водії зможуть показувати автоцивілку зі смартфона в одному додатку з водійським посвідченням та техпаспортом.
Страховий поліс можна оформити в електронному форматі, а патрульні перевірятимуть дійсність документу за допомогою QR-коду.
Розробники уже обговорили усі деталі щодо створення електронного документу, технологічні та юридичні заходи й умови, необхідні для впровадження страхового полісу в Державі в смартфоні.
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До речі, 26 тис. українських водіїв уже тестують додаток. Водіям дозволили показувати права та техпаспорт зі смартфона.
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