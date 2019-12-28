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Факти / Україна

Найвеличніша подія в історії: реакція соцмереж на відкриття Шулявського мосту

28 грудня Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст. Як на це відреагували соцмережі – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Найвеличніша подія в історії: реакція соцмереж на відкриття Шулявського мосту

Мер Києва Віталій Кличко відкрив Шулявський міст після 10 місяців ремонтних робіт.

Однак зробив він це в незвичному вигляді – у костюмі Діда Мороза. Зробив, так би мовити, новорічний подарунок киянам.

Реакція соцмереж не змусила на себе довго чекати.

 

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«Пилить бюджет нужно с юмором» ©️ Шулявский мост официально открыт. —— #мэркличко#кличко#шулявскиймост#шулявка#ua

Публикация от (@vehicles.exclusive)

Багато користувачів соцмереж досить скептично відреагували на відкриття Шулявського мосту.

– Головне, аби не було так само, як зі скляним мостом, – пишуть у соцмережах.

Найвеличніша подія в історії: реакція соцмереж на відкриття Шулявського мосту / 8 фотографий

Читайте: Втомився, відпочив і знову поїхав: у Києві відкрили Шулявський міст

Віталій Кличко також показав, як проходило відкриття Шулявського мосту.

Однак чимало киян залишилися задоволеними тим, що Кличко дотримався своєї обіцянки та відкрив Шулявський міст до кіця 2019 року.

Найвеличніша подія в історії: реакція соцмереж на відкриття Шулявського мосту / 4 фотографии

До слова, встановлення прогону нового Шулявського мосту завершили 20 жовтня.

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