28 грудня Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст. Як на це відреагували соцмережі – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Мер Києва Віталій Кличко відкрив Шулявський міст після 10 місяців ремонтних робіт.
Однак зробив він це в незвичному вигляді – у костюмі Діда Мороза. Зробив, так би мовити, новорічний подарунок киянам.
Реакція соцмереж не змусила на себе довго чекати.
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«Пилить бюджет нужно с юмором» ©️ Шулявский мост официально открыт. —— #мэркличко#кличко#шулявскиймост#шулявка#ua
Багато користувачів соцмереж досить скептично відреагували на відкриття Шулявського мосту.
– Головне, аби не було так само, як зі скляним мостом, – пишуть у соцмережах.
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Віталій Кличко також показав, як проходило відкриття Шулявського мосту.
Однак чимало киян залишилися задоволеними тим, що Кличко дотримався своєї обіцянки та відкрив Шулявський міст до кіця 2019 року.
До слова, встановлення прогону нового Шулявського мосту завершили 20 жовтня.