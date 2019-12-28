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Факти / Україна

Нам немає чого приховувати: мер Миколаєва повідомив про обшуки у міськраді

У Миколаєві в департаменті ЖКГ міської ради проходять обшуки.

Нам немає чого приховувати: мер Миколаєва повідомив про обшуки у міськраді

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що у міськраді в департаменті житлово-комунального господарства проходять слідчі дії.

Йдеться про роботу департаменту з підрядниками у 2017-2018 роках. Обшуки проходять за постановою суду.

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Сенкевич заявив, що міська влада йтиме назустріч слідству та надасть всі необхідні матеріали для повноцінного їх вивчення правоохоронними органами.

– Нам немає чого приховувати. Як мене поінформував керівництво департаменту, всі матеріали з роботи з конкретними підрядниками за вказаний період будуть передані слідчим. Всі підрядні організації, які неналежним чином виконували свої зобов’язання перед містом, повинні відповісти за це перед законом, – зазначив Олександр Сенкевич.

Раніше Факти ICTV писали, що співробітники НАБУ провели обшуки в приміщенні Міністерства інформаційної політики та держпідприємства Захист інформаційного простору.

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