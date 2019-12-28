Пресу не пустять на обмін полоненими – ООС

У штабі ООС заявили, що акредитація на обмін полоненими на КПВВ Майорськ не проводитиметься.

Спікер штабу ООС Віталій Саранцев заявив, що обмін полонених на КПВВ Майорськ не передбачає роботу преси, а фото та відеоматеріали надасть Офіс президента.

– На жаль. Не будемо ні ми працювати, ні ви. Це не наше рішення. Ми цей захід лише забезпечуємо – даємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення ухвалювкали не в штабі ООС, – розповів Саранцев.

Читайте: У рамках обміну до України може повернутися військовослужбовець Дєєв – ЗМІ

Він додав, що прес-служба Офісу президента буде надавати всі стріми, які вони там за можливості зроблять.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими ЛДНР.