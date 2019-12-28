PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У рамках обміну до України може повернутися військовослужбовець Дєєв – ЗМІ

Під час обміну утримуваними особами, який має відбутися 29 грудня, Україні можуть повернути військовослужбовця Івана Дєєва.

У рамках обміну до України може повернутися військовослужбовець Дєєв – ЗМІ

У рамках очікуваного обміну утримуваними особами українській стороні буде переданий військовослужбовець 8-го полку спецпризначення ЗСУ Іван Дєєв.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело, яке наближене до процесу переговорів з обміну.

Читайте: Екс-беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін

У 2016 році Дєєв був нагороджений орденом За мужність 3-го ступеня за участь в антитерористичної операції на Донбасі.

Учасник подій на Майдані перебуває в полоні в Луганську з лютого 2017 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими Л/ДНР.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Екс-беркутівця Тамтуру випустили під домашній арешт
Екс-беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін
Обмін утримуваними особами відбудеться 29 грудня – Зеленський
Обмін утримуваними особами відбудеться 29 грудня – Зеленський
Повірять, лише коли побачать: як рідні чекають полонених з РФ
Повірять, лише коли побачать: як рідні чекають полонених з РФ
Обвинувачених у теракті в Харкові можуть випустити на волю та віддати Росії
Обвинувачених у теракті в Харкові можуть випустити на волю та віддати Росії
обмін полонених
Обмін полоненними відбудеться 29 грудня – росЗМІ
Валерія Лутковська
Списки дошліфовуються: Лутковська розкрила подробиці обміну полоненими
Борис Гризлов
Контактна група домовилася про обмін полоненими – Гризлов
На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх
На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка