У рамках обміну до України може повернутися військовослужбовець Дєєв – ЗМІ

Під час обміну утримуваними особами, який має відбутися 29 грудня, Україні можуть повернути військовослужбовця Івана Дєєва.

У рамках очікуваного обміну утримуваними особами українській стороні буде переданий військовослужбовець 8-го полку спецпризначення ЗСУ Іван Дєєв.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело, яке наближене до процесу переговорів з обміну.

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У 2016 році Дєєв був нагороджений орденом За мужність 3-го ступеня за участь в антитерористичної операції на Донбасі.

Учасник подій на Майдані перебуває в полоні в Луганську з лютого 2017 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими Л/ДНР.