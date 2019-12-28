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Факти / Україна

Теракт у Харкові: винним дали довічне та звільнили з-під варти

Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков та Сергій Башликов визнані винними у теракті біля Палацу спорту у Харкові 22 лютого 2015 року.

Суд

Фрунзенський райсуд Харкова 28 грудня засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова,  обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту в 2015-му.

Водночас їм замінили запобіжний захід з тримання під-вартою на особисте зобов’язання, і до набуття чинності вироку вони будуть на волі. У них є 30 днів на його оскарження.

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За даними ЗМІ, існує ймовірність, що їх готують для обміну полоненими.

Нагадаємо, біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року під час урочистої ходи з нагоди річниці Революції Гідності стався вибух, внаслідок якого загинули четверо та поранено дев’ятеро людей.

За підозрою у вчиненні теракту 26 лютого 2015 року СБУ затримала Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім оголосили підозру за статтями теракт та незаконне поводження зі зброєю. Своєї провини вони не визнали.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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