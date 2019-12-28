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Факти / Україна

Зеленський приїхав до Івано-Франківська з перевіркою

Президент Володимир Зеленський 28 грудня прибув до Івано-Франківської області з робочою поїздкою.

Зеленський приїхав до Івано-Франківська з перевіркою

Володимир Зеленський 28 грудня перебуває в Івано-Франківську, де заслухає звіт голови обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля за сто днів його роботи на цій посаді.

Читайте: Зеленський звільнив голів двох ОДА

Окрім того, глава держави перевірить виконання свого доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, який зруйновано повінню.

Нагадаємо, востаннє Зеленський був в Івано-Франківську 2 серпня, коли представляв голову ОДА Дениса Шмигаля.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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