Президент України Володимир Зеленський представив голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля. Що відомо про нового очільника – далі у матеріалі.

Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область представив нового голову ОДА області. Ним став Денис Шмигаль.

– Хочу представити нашу нову людину, це дуже потужний менеджер, – заявив Зеленський.

Указ №574/2019 про його призначення був опублікований 1 серпня на офіційному сайті президента.

Біографія Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 43 роки.

Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

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Декларація Дениса Шмигаля

Згідно з декларацією, холдингу ДТЕК за минулий рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина має у готівці $115 тисяч.

Дружина пана Шмигаля Катерина має невеликий бізнес у сфері послуг у Львові.

До речі, Факти ICTV писали про нового керівника Черкащини Ігоря Шевченка, якого Зеленський представив від час робочої поїздки до Черкаської області.

Фото: Денис Шмигаль