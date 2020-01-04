На вихідних в Україні трохи похолодає, в неділю у багатьох регіонах пройде сніг.

У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі 0°, вдень +4°. У неділю очікується сніг, -4° … +2°.

У Львові в суботу пройде дощ, вночі -1°, вдень +4°. У неділю снігопад, -5° … +2°.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +4°, без опадів. У неділю вночі -4°, вдень +1°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря -1° … +5°. У неділю до -4°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю -1° … +4°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +2°. У неділю -2° … +1°, похмуро.

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -2° … +1°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, + 1° … +7°. У неділю -1° … +5°, злива.

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Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю пройде дощ, температура до +4°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю температура до +3°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю 0° … +3°, пройде дощ.