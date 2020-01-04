На вихідних в Україні трохи похолодає, в неділю у багатьох регіонах пройде сніг.
У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі 0°, вдень +4°. У неділю очікується сніг, -4° … +2°.
У Львові в суботу пройде дощ, вночі -1°, вдень +4°. У неділю снігопад, -5° … +2°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +4°, без опадів. У неділю вночі -4°, вдень +1°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря -1° … +5°. У неділю до -4°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю -1° … +4°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +2°. У неділю -2° … +1°, похмуро.
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -2° … +1°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, + 1° … +7°. У неділю -1° … +5°, злива.
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Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю пройде дощ, температура до +4°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю температура до +3°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю 0° … +3°, пройде дощ.
До слова, синоптики розповіли, якою буде погода нинішньою зимою.