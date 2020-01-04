На выходных в Украине немного похолодает, в воскресенье во многих регионах пройдет снег.

В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ожидается снег, -4°…+2°.

Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье снегопад, -5°…+2°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, без осадков. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха -1°…+5°. В воскресенье до -4°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье -1°…+4°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -2°…+1°, пасмурно.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -2°…+1°.

В Симферополе завтра переменная облачность, +1°…+7°. В воскресенье -1°…+5°, ливень.

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Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +4°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье 0°…+3°, пройдет дождь.