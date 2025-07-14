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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Карта бойових дій на 14 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Про це станом на 22:00 13 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій – війна в Україні в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025

карта бойових дій на 14 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 14 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 14 липня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій на 14 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 14 липня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій на 14 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 14 липня
карта бойових дій на 14 липня
карта бойових дій на 14 липня
карта бойових дій на 14 липня
карта бойових дій на 14 липня
карта бойових дій на 14 липня

Ситуація в Україні на 14 липня 2025

Втрати ворога на 14 липня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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