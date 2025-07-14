Карта бойових дій на 14 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Про це станом на 22:00 13 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій – війна в Україні в матеріалі Фактів ICTV.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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