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Факти / Україна / Суспільство

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна відправляє в Тегеран спецборти

Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. Їх буде оприлюднено найближчим часом.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна відправляє в Тегеран спецборти

В аеропорту Імам Хомейні, перебувають посол і консул України в Ірані.

За дорученням президента апарат РНБО створив оперативний штаб.

– Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту, – наголосив президент.

ЧитайтеПерше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Зеленський терміново вилетів з Оману до Києва.

– Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень, – зазначив Володимир Зеленський.

Термінові довідки можна отримати на гарячій лінії МЗС за телефоном +38 (044) 238 16 57.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.

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