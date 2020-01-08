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Факти / Україна

Один з чорних ящиків Boeing 737 МАУ знайшли у хорошому стані

На місці авіакатастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ рятувальники виявили чорний ящик у хорошому стані.

Один з чорних ящиків Boeing 737 МАУ знайшли у хорошому стані

Іранські рятувальники виявили на місці катастрофи літака Boeing 737 МАУ один з чорних ящиків у хорошому стані.

– Слідчі виявили один з двох чорних ящиків на місці катастрофи літака. Він цілий. Йдуть пошуки другого ящика, – повідомив офіційний представник управління цивільної авіації Ірану.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Представник іранських компетентних органів заявив, що пілот авіалайнера не повідомляв про надзвичайну ситуацію на борту.

Пізніше глава управління цивільної авіації Ірану повідомив, що другий чорний ящик також виявили.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Джерело: FARS

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