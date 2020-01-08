На місці авіакатастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ рятувальники виявили чорний ящик у хорошому стані.

Іранські рятувальники виявили на місці катастрофи літака Boeing 737 МАУ один з чорних ящиків у хорошому стані.

– Слідчі виявили один з двох чорних ящиків на місці катастрофи літака. Він цілий. Йдуть пошуки другого ящика, – повідомив офіційний представник управління цивільної авіації Ірану.

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Представник іранських компетентних органів заявив, що пілот авіалайнера не повідомляв про надзвичайну ситуацію на борту.

Пізніше глава управління цивільної авіації Ірану повідомив, що другий чорний ящик також виявили.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Джерело: FARS