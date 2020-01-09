Іран запропонував Україні і США долучитися до розслідування авіакатастрофи МАУ

Іран запросив Україну, США та інші країни долучитися до розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Голова Національного управління авіації Ірану Алі Абідзаде заявив, що представників інших країн запросили до участі у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ.

Зокрема, у зазначеному розслідуванні мають брати участь Іран (держава, де сталася катастрофа), Україна (держава-оператор літака) і США (держава-виробник літака).

Іранська група з розслідування нещасних випадків вже запропонувала Україні і США призначити команду фахівців.

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Наразі Іран не перешкоджає іншим країнам у проведенні розслідування авіакатастрофи літака МАУ у Тегерані.

За словами Абідзаде, незадовго після катастрофи Іран повідомив про неї Україні і США, а також надав інформацію Швеції і Канаді, оскільки громадяни цих країн перебували на борту літака.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що фахівці країни хочуть долучитися до розслідування авіакатастрофи в Тегерані.

Джерело: Національне управління авіації Ірану