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Іран запропонував Україні і США долучитися до розслідування авіакатастрофи МАУ

Іран запросив Україну, США та інші країни долучитися до розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Голова Національного управління авіації Ірану Алі Абідзаде заявив, що представників інших країн запросили до участі у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ.

Зокрема, у зазначеному розслідуванні мають брати участь Іран (держава, де сталася катастрофа), Україна (держава-оператор літака) і США (держава-виробник літака).

Іранська група з розслідування нещасних випадків вже запропонувала Україні і США призначити команду фахівців.

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Наразі Іран не перешкоджає іншим країнам у проведенні розслідування авіакатастрофи літака МАУ у Тегерані.

За словами Абідзаде, незадовго після катастрофи Іран повідомив про неї Україні і США, а також надав інформацію Швеції і Канаді, оскільки громадяни цих країн перебували на борту літака.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що фахівці країни хочуть долучитися до розслідування авіакатастрофи в Тегерані.

Джерело: Національне управління авіації Ірану

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