Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу Boeing 737

Офіс генерального прокурора ухвалив рішення про зміну кваліфікації кримінального злочину, за яким порушено провадження у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) в Тегерані.

– За результатами обробки даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, і з огляду на визнання Іраном провини за збитий літак авіакомпанії МАУ військовими цієї країни, Офісом генерального прокурора ухвалено рішення про зміну кваліфікації кримінального злочину, – повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Відзначається, що слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

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– Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: Офіс генпрокурора