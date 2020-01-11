Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану.

– Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн, – сказав він.

За його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана.

– Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили, – пояснив Данілов.

Він вважає, що саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на Іран, тому Тегеран в результаті змінив позицію.

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Українські фахівці одразу після прибуття на місце катастрофи, оперативно передавали інформацію в Київ.

– Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран – це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік, – пояснив він.

За словами Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила у кабіну пілота.



















Україна знала про ракетний удар Ірану ще до офіційного визнання / 5 фотографий

– Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару та вимагатиме покарання винних, – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.