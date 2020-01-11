PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна знала про ракетний удар Ірану ще до офіційного визнання

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану.

– Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн, – сказав він.

За його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана.

– Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили, – пояснив Данілов.

Він вважає, що саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на Іран, тому Тегеран в результаті змінив позицію.

Читайте: Зеленський про збиття літака МАУ Іраном: Україна чекає на вибачення і компенсації

Українські фахівці одразу після прибуття на місце катастрофи, оперативно передавали інформацію в Київ. 

– Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати.

Іран – це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік, – пояснив він.

За словами Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила у кабіну пілота.

  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
Україна знала про ракетний удар Ірану ще до офіційного визнання / 5 фотографий

– Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару та вимагатиме покарання винних, – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: ВВС Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка