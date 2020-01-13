Влада Ірану дізналася про причину катастрофи Boeing МАУ за день до офіційного визнання

Представник уряду Ірану Алі Рабії заявив, що влада дізналася про причину авіакатастрофи літака МАУ 10 січня.
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За його словами, влада Ірану дізналася, що Boeing був збитий іранськими ППО тільки за день до офіційного визнання.
– До 10 січня ніхто, навіть президент країни Хасан Роухані, не знав причину катастрофи літака, – підкреслив він.
Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.
Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.
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