Урожай зернових в Україні у 2019 зріс до 75 млн тонн

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомило, що у 2019 році виробництво зернових і зернобобових культур в Україні склало близько 75 млн тонн.

54 млн тонн від зазначеного врожаю експортують на зовнішні ринки.

– Остаточні прогнози щодо виробництва зерна ми отримаємо у березні за інформацією Держстату, – сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

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Урожай зернових перевищив показник 2018 року, який становив 70,1 млн тонн.

З початку 2019/2020 маркетингового року експорт українських зернових склав 32,08 млн тонн, що на 7,8 млн тонн більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.

Також зріс експорт пшеничного борошна та інших культур. Він склав 197 тис. тонн, що більше на 68,5 тис. тонн порівняно з минулим маркетинговим роком.

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