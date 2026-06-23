Президент Володимир Зеленський у День Центру спеціальних операцій Альфа СБУ привітав бійців підрозділу з професійним святом і відзначив успішні далекобійні операції та внесок спецпризначенців у знищення техніки й особового складу армії РФ.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому в Telegram.

День ЦСО Альфа: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що в День ЦСО Альфа Україна вшановує воїнів, які щодня виконують складні та важливі завдання заради безпеки держави.

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– За роки повномасштабної війни бійці Альфи знищили тисячі одиниць ворожої техніки та завдали величезних втрат окупантам. На рахунку воїнів до 20% усіх втрат ворожої піхоти. І це високий показник ефективності, який говорить сам за себе, – зауважив український лідер.

Він зазначив також, що завдяки далекобійним операціям Альфи ворог відчуває наслідки власної агресії далеко від лінії фронту в глибокому російському тилу, і попереду – ще більше результативних операцій.

– Дякую кожному воїну Альфи за службу й результати для країни. Вічна шана та вдячність усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Слава нашим захисникам! Слава Україні! – підсумував президент.

Нагадаємо, наприкінці травня фахівці ЦСО Альфа СБУ уразили 16 центр ФСБ РФ у Краснодарському краї, який використовували для радіоелектронної розвідки, наведення ракет і дронів по Україні.

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