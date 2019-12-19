В Україні створять Державну соцслужбу

Кабмін схвалив створення в 2020 році Державної соціальної служби України.
На засіданні 18 грудня уряд ухвалив постанову про створення в 2020 році Державної соцслужби.
Вона буде відповідати за реалізацію державної політики в сфері контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.
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У Мінсоцполітики пояснили, що це відомство буде стежити за адресністю державних виплат.
Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики виступило з ініціативою надати українцям можливість змінювати форми отримання субсидії в будь-який момент опалювального сезону.
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