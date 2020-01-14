Група українських рятувальників повернулася з Ірану

Рятувальники ДСНС, яких направили до Ірану, вже завершили роботу на місці катастрофи літака МАУ.

У зв’язку з цим вони вилетіли назад в Україну. Їхній літак вже приземлився в одному з аеропортів країни.

Також стало відомо трохи більше про долю чорних ящиків з українського авіалайнера.

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За словами представника судової влади Ірану Голямхосейна Есмаїлі, один з них віддали на розшифровування.

– Чорний ящик був відправлений до Франції для розшифровування, – сказав Есмаїлі.

До слова, 14 січня Верховна Рада збирається ухвалити постанову щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вже звернувся до народних депутатів з проханням підготувати зазначену постанову найближчим часом.

Джерело: ДСНС, РИА Новости