В Україні 14 січня переважно без опадів.
Лише у Чернігівській, Сумській та Харківській областях синоптики прогнозують вдень подекуди невеликий дощ з мокрим снігом.
У південних областях і на Закарпатті вночі та вранці туман.
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Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі – від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.
Денна температура становитиме 1-6° тепла.
У Києві сухо, вночі 0-2° тепла, а вдень 3-5° вище нуля.
Раніше синоптики розповіли, що протягом тижня погода в Україні буде сухою і сонячною.
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