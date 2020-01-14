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Факти / Україна

Погода в Україні на 14 січня (КАРТА)

В Україні 14 січня переважно без опадів.

Лише у Чернігівській, Сумській та Харківській областях синоптики прогнозують вдень подекуди невеликий дощ з мокрим снігом.

У південних областях і на Закарпатті вночі та вранці туман.

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Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі – від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.

Денна температура становитиме 1-6° тепла.

У Києві сухо, вночі 0-2° тепла, а вдень 3-5° вище нуля.

Погода 14 січня

Раніше синоптики розповіли, що протягом тижня погода в Україні буде сухою і сонячною.

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