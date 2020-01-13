У вівторок, 14 січня, по всій території України очікується суха погода. На Заході, Центр і Півночі буде хмарно з проясненнями, на сході – хмарно.

Температура повітря вдень по всій Україні буде плюсова. Вночі в деяких областях очікується від 0 до -2°С, а в Чернівецькій області до -8°С.

На Півночі і в Центрі країни денна температура становитиме 2-5°С тепла.

У південних областях до + 5-7°С.

У Києві вдень очікується +3-5°С, а вночі до 1°С нижче нуля.

У середу, 15 січня, по всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометра вдень покажуть до 7°С тепла.

На Сході – від 0°С вночі до + 3°С вдень.

За прогнозами синоптиків, у центральних областях очікується +5°С, на півдні + 5-7°С.

У Києві зберігатиметься суха погода. Температура від 3-5°С тепла, а вночі до -1°С.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

У четвер, 16 січня, прогнозують суху і сонячну погоду по всій території України.

У східних областях стовпчики термометрів опустяться до -3°С вночі, а вдень до +3°С.

На Півдні +1-4° С вдень, а вночі заморозки до -4°С.

На заході буде найтепліше. Тут температура повітря прогріється до 6-8°С.

У Києві сухо і сонячно, вночі до -3° С, вдень 2-4°С.

У п’ятницю, 17 січня, в західних областях очікується мокрий сніг з дощем. Температура тут досягне + 2-4°С, вночі – до -1°С.

На Сході вночі -2°С, вдень + 4-5°С, на Півночі і в Центрі вночі до -1°С, вдень від 2 до 5°С.

У південних областях вночі до -3°С, а вдень максимум +5°С.

У Києві вночі-1-1°с, вдень 3-5°С тепла.

До слова, Факти ICTV писали про прогноз синоптиків щодо погоди взимку 2020 року в Україні.