Заборонили спілкуватися з людьми: Милованов переніс операцію

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Тимофій Милованов переніс операцію.

Про це заявив сам чиновник, пояснюючи те, чому відмовився відповідати на запитання журналістів після прес-конференції 14 січня.

За його словами, після операції у приватній клініці у нього відсутній імунітет. Через це лікарі заборонили йому спілкуватися з людьми.

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Милованов не уточнив, яку саме операцію переніс.

Нагадаємо, Милованов повідомив, що низка заступників міністрів вирішили звільнитися з Кабміну через низькі оклади.