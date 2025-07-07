Вибух на складі біля Житомира: п’ять осіб отримали підозри

Повідомлено про підозру п’ятьом особам у справі, яка стосується вибуху на території виробничих приміщень у Житомирській області у середу, 2 липня.

Вибух під Житомиром 2 липня: повідомлено про підозру трьом особам

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йдеться про вибух, який відбувся 2 липня, на складі промислового підприємства в селі Березина Глибочицької громади – неподалік від Житомира.

Унаслідок цього вибуху загинули двоє людей, ще постраждали 83 осіб, серед яких є восьмеро неповнолітніх.

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Крім цього, пошкоджено понад 100 домоволодінь, три автозаправні комплекси, близько 20 транспортних засобів.

За даними розслідування, директор підприємства налагодив діяльність з виготовлення вибухових речовин, залучивши осіб без відповідного фахового рівня та спеціальної освіти.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, компанія функціонувала неподалік від житлових будинків, не маючи дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів.

Через порушення чинних правил і норм, затверджених законом, під час виготовлення та зберігання вибухових речовин спалахнула пожежа, яка привезла до детонації та подальших вибухів.

Повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами пʼятьом особам – двом керівникам підприємств та трьом працівникам одного із них (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України).

У рамках справи тривають обшуки за місцями проживання посадовців і засновників підконтрольних підприємств. До суду направили клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою.

Джерело : Офіс генпрокурора

Фото : Офіс генпрокурора

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