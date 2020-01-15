В Україні збільшиться пенсійний вік для жінок – коли і на скільки

Пенсійний вік для жінок збільшиться з 1 квітня і складе 59 років і 6 місяців.

Пенсійний вік для жінок в Україні:

До 1 квітня 2020 року – 59 років.

З 1 квітня 2020 року – 59 років і 6 місяців.

З 1 квітня 2021 року – 60 років.

Пенсійний вік для жінок визначається в залежності від дати народження.

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– Жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців, а жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років до 2021 року, – йдеться в повідомленні.

З 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше років страхового стажу.

Страховий стаж у 2020 році становить не менше 27 років і з кожним наступним роком зростатиме на один рік – до 35 років у 2028 році.

Тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що у солідарній пенсійній системі немає ніяких похідних і її можна повністю прорахувати. Зараз ведеться робота над тим, щоб збільшити пенсію в Україні, однак незабаром може постати питання про підвищення пенсійного віку.