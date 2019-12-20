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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У 2019 році гривня зміцнилася найбільше з усіх валют у світі

Українська гривня значно випередила інші світові валюти, які демонструють ревальвацію у 2019 році.

У 2019 році гривня зміцнилася найбільше з усіх валют у світі

Гривня з початку року зміцнилася до долара на 19%, що є найкращим показником серед світових валют.

Зміцнення гривні перевершило ревальвацію російського рубля, який до долара зріс на 12%.

– Зміцнення гривні сприяє стримуванню трудової міграції з України. Оскільки стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

Вони також додали, що різниця між зарплатами в Україні і Польщі за три роки зменшилася майже в три рази, – вважають аналітики.

Серед найбільш ревальвованих валют виявилися єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

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Курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку – це відбувається через інвестиції іноземців у державні облігації.

За даними Національного банку, офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 13%, з 27,7 грн/$ до 24 грн/$.

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.

Джерело: Bloomberg

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