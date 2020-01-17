Влада Ірану не попереджала про небезпеку польотів перед катастрофою МАУ – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що влада Ірану не попереджала Україну про небезпеку польотів перед збиванням літака МАУ.

Він підкреслив, що в день збиття українського літака повітряний простір Ірану було відкрито.

– Здійснювалися всі рейсові перельоти, які відбувалися в цей час. Жодна авіакомпанія не закрила для своїх польотів простір Ірану та Іраку. Разом з тим, говорячи про відповідальність, відповідальність за закриття простору лежить на країні, якій належить повітряний простір. Попередження про небезпеку для літаків не було зроблено іранською владою, – заявив він.

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Пристайко додав, що Україна працює з міжнародними партнерами, щоб напевно забрати частину ініціативи від компаній, які приймають остаточні рішення за відсутності офіційних попереджень, які приймають остаточні рішення щодо польотів.

– За нашою інформацією, одна із західних європейських компаній розгорнула свій літак, але тільки в той момент, коли стало відомо про катастрофу українського літака, – сказав він.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна порушить питання про збитий літак МАУ в Радбезі ООН. Глава МЗС України додав, що українській стороні важливо з’ясувати, хто дозволив це збиття літака і чия саме це помилка на найвищому рівні.